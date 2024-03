Napoli, Calzona vince e convince i bookie: contro il Torino verso il terzo successo, Osimhen doppia Zapata

Calzona cerca il tris. Dopo le vittorie su Sassuolo e Juve, il Napoli vuole alimentare le speranze Champions in casa contro un Torino che nelle ultime gare ha raccolto forse meno di quanto avrebbe meritato. Per gli esperti gli azzurri partono favoriti tra 1,83 e 1,85, mentre il successo dei granata, che all'andata si sono imposti con un netto 3-0, è in lavagna a 4,50; paga 3,45, invece, l'undicesimo pareggio stagionale del Toro (solo l'Udinese ne ha collezionati di più). Il Napoli può contare sul fattore Maradona: sette vittorie e quattro pareggi negli ultimi undici incontri casalinghi con il Torino, il cui ultimo successo risale al maggio del 2009. I granata vantano la quarta miglior difesa della Serie A e solo in una delle loro ultime sei gare si sono verificati almeno tre gol: i bookie puntano allora sull'Under, in vantaggio a 1,65 rispetto al 2,15 dell'Over; avanti anche il No Goal (1,77) sul Goal (1,95). In tre delle ultime quattro del Toro, inoltre, l'arbitro ha estratto un cartellino rosso, così come all'andata, quando fu Mazzocchi a finire sotto la doccia prima del fischio finale: l'ipotesi espulsione per domani si gioca a 3,50. Tra i possibili marcatori spicca il duello tra i due centravanti, Victor Osimhen e Duvan Zapata. Nelle previsioni dei bookie il nigeriano parte favorito con una quota dimezzata rispetto al rivale, 2,25 contro 4,50.