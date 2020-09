Come riporta Il Mattino, lo Spartak Mosca si è fatto avanti per Hysaj. In scadenza nel 2021, il terzino non ha ancora rinnovato e di fronte a un’offerta adeguata potrebbe partire. Per questo il Napoli ha messo in stand-by la cessione di Malcuit al momento: sarebbe lui l’alternativa a Di Lorenzo a destra in caso di cessione di Hysaj.