Dopo il pareggio di Champions contro l'Union Berlino, il Napoli ha l'occasione di riportare i tre punti al Maradona. Alle 12:30 il fischio d'inizio contro l'Empoli, gara valida per la 12ª giornata di Serie A e ultima prima della sosta. Garcia ha deciso di rinunciare dal primo minuto a tre titolarissimi, ovvero Natan, Zielinski e Kvaratskhelia. C'è anche un cambio di formazione dell'ultim'ora.



OUT MERET - Si ferma infatti Meret. Il numero 1 del Napoli ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento. Non sarà del match, neanche in panchina e andrà in tribuna. Al suo posto giocherà Gollini.