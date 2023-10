E' stato il nome più chiacchierato in questi giorni di tensione tra Rudi Garcia e il, ma Antoniosembra avere le idee chiare, almeno sul suo futuro più prossimo. Il tecnico ex Tottenham, Inter e Juve, infatti, ha voluto imporre uno stop deciso al mercato attorno a lui con una storia sul proprio Instagram:"Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la".Il tecnico classe 1969 è fermo dal marzo di quest'anno, quando è arrivata la risoluzione contrattuale con gli Spurs. Adesso De Laurentiis dovrà valutare bene il da farsi, visto che per esonerare Garcia e beneficiare della clausola grazie alla quale dovrebbe riconoscergli solo un anno di contratto, deve avere pronto prima di tutto un successore.