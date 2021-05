De Laurentiis programma il Napoli che verrà, a partire dalla composizione della rosa, in accordo con il nuovo allenatore, Spalletti. Ma non solo, si pensa anche a muovere qualcosa a livello dirigenziale.



Gianluca Grava, oggi responsabile del settore giovanile, potrebbe presto cambiare ruolo. Per lui è previsto un passo in avanti, che abbia a che fare direttamente con la prima squadra. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.