Il Napoli è la favorita di tutti per vincere lo scudetto, anche di Fabio Capello. Al Mattino le parole dell'ex allenatore: "Per la mia esperienza penso che anche Luciano possa dire ai suoi ragazzi: Quest'anno il campionato possiamo perderlo solo noi. È tutto nelle mani del Napoli che è padrone del suo destino, ma se continua a lavorare con umiltà resta la mia favorita anche perché ha un allenatore che sa cosa ha in mano e gli fa fare quello che ritiene più adatto".