Ufficiale l’acquisto di Caprile.

Il portiere è stato trasferito in prestito all’Empoli.



#ForzaNapoliSempre https://t.co/0L0AAij3mB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2023

Mancava solo l'annuncio, era ormai nell'ariaIl portiere classe 2001 si è messo fortemente in mostra lo scorso anno con la maglia del Bari in Serie B. Da un po' di tempoed ecco il passaggio, non troppo complicato, tutto in casa De Laurentiis.- Il Napoli ne ha annunciato l'operazione. Ecco il comunicato del club, che lo gira in prestito secco per la prossima stagione all'Empoli: Ladalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del