Il grande campionato disputato in Serie B con la maglia del Bari ha fatto scoprire a tutti chi è Elia Caprile. Uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, uno dei migliori portieri della nuova generazione, che ha raggiunto anche la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini per uno stage ed è stabilmente nel gruppo dell'unser 21. Una scommessa decisamente vinta dal Bari, che lo ha acquistato a titolo definitivo un anno fa dal Leeds. E che sta facendo felice anche il Napoli.



L'EMPOLI ASPETTA - I due club di proprietà della famiglia De Laurentiis sono al lavoro sui dettagli dell'operazione che presto porterà il classe 2001 a vestirsi di azzurro. Non ancora in maniera definitiva, visto che una volta che avrà completato l'acquisto di Caprile, il Napoli lo girerà in prestito all'Empoli. Con l'addio di Vicario destinazione Tottenham, i toscani sono alla ricerca di un altro giovane portiere da valorizzare e gli ottimi rapporti tra le due società hanno portato a questa idea. Che, nel giro di qualche giorno, può diventare un'operazione concreta.