Antonio Careca rappresenta una parte importante della storia del Napoli. Uno degli attaccanti più forti di sempre con la maglia azzurra, portò a casa il secondo scudettodi fianco a Maradona e Giordano nel famoso tridente "MaGiCa". Da ex bomber oggi arriva il suo commento riguardo l'attuale centravanti del Napoli, Victor Osimhen. Ecco un estratto della lunga intervista concessa ai microfoni de' Il Mattino:



CONFRONTO CON CARECA - "Osimhen più alto e più forte fisicamente, bravo a giocare negli spazi larghi. Io ero più a mio agio in quelli corti, interessato più all’aspetto tecnico che a quello tattico. Mi colpisce la fame di Osimhen: va in campo con determinazione e voglia di gol, per segnare e creare spazi ai compagni con i suoi movimenti, non è una punta centrale statica".



OSIMHEN E HAALAND - "Somiglia a se stesso, ha caratteristiche uniche. Un po’ come Haaland, l’asso del City, che sembra pesante e invece ha una straordinaria agilità. Osimhen sta facendo grandi cose dopo aver superato tanti problemi fisici e non ha ancora mostrato il meglio di sé: i margini di miglioramento sono notevoli. Intanto, la sua regolarità colpisce: segna sempre. Ha una forza di volontà incredibile e poi è come se la palla cercasse lui e non viceversa. Si posiziona benissimo, è sempre nel vivo dell’azione".