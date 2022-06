Il prestito di Tuanzebe non ha portato i frutti sperati in casa Napoli. Nessun'idea di trattenerlo in azzurro, il giocatore farà rientro in Premier League. Così c'è bisogno di trovare un quarto difensore centrale.



Il nome più chiacchierato dell'ultimo periodo è quello di Ostigard, ma adesso prende quota quello di Nicolò Casale, che sembra aver superato il difensore di proprietà del Brighton. Il Mattino oggi racconta del patron del Verona, Maurizio Setti, che si è fatto vivo con la Lazio e con il Napoli per spiegare che Casale può partire anche in prestito, sia pure con obbligo di riscatto.