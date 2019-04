A Napoli tiene banco il caso Insigne. Ieri l'attaccante si è fermato per un affaticamento muscolare, che mette in dubbio la sua presenza per la prossima trasferta di campionato a Frosinone: Ancelotti decide oggi se convocarlo. Intanto la Gazzetta dello Sport pone un dubbio: è solo un infortunio o c'è dietro dell'altro?



Lorenzo non si sente più al centro del progetto. Sullo sfondo, l'agente Mino Raiola attende per capire come comportarsi. Il Napoli non ha bisogno di cederlo, ma – come ha sottolineato il presidente Aurelio De Laurentiis – "potrebbero partire anche buoni giocatori che magari non sono funzionali al modo di giocare dell'allenatore".



Dall’entourage di De Laurentiis fanno sapere che offerte da 70 milioni di euro sono state rifiutate. Vedremo. Gli scenari sul mercato possono mutare anche molto rapidamente. Rimane l’impressione che le parti restino in attesa rispettandosi ed evitando dichiarazioni ufficiali di rottura, ma di fatto separate in casa.