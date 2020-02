Novità importanti in merito alla diatriba tra il Napoli e alcuni giocatori azzurri. I calciatori, infatti, furono multati a causa dell'ammutinamento post-partita contro il Salisburgo, portando poi ad un ricorso presentato a nome di Insigne, Manolas, Milik, Zielinski, Mertens e Lozano.



VERDETTO - Il primo round della disputa, però, dà ragione al Napoli: respinto infatti il ricorso in merito all'arbitro Piacci, ricusato dai giocatori, i quali sostenevano che avesse già esaminato 23 volte vertenze in merito al club partenopeo.