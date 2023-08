In casa Napoli c'è qualche turbolenza relativa a determinati calciatori. Su tutti sta per esplodere il caso Lozano. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, il Chucky ha rifiutato il rinnovo chiedendo la cessione a prezzo di saldo (12 milioni) ma De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti. Ed ecco che il presidente minaccia di metterlo fuori rosa, come ha lui stesso dichiarato più di un mese fa riferendosi ai calciatori in scadenza di contratto. Questo quanto si evince oggi sulle righe de' Il Mattino sulla questione Lozano.