Da criticato a idolo della tifoseria, in un anno speciale come quello che ha portato il Napoli a vincere il terzo scudetto della sua storia. Mario Rui si è preso una bella rivincita nella scorsa stagione, diventando il Maestro per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi azzurri. Un contributo decisivo per la conquista del titolo di campioni d'Italia, 22 presenze con ben sette assist in campionato nonostante la concorrenza di Mathias Olivera e qualche infortunio, soprattutto nella parte finale della stagione. Con un futuro che, all'improvviso e a sorpresa, sarà molto probabilmente lontano da Napoli.



CASO E CESSIONE - Ieri, infatti, nel ritiro di Castel di Sangro, è scoppiato il caso Mario Rui: il classe '91 ha parlato con Rudi Garcia, così come ha fatto il suo agente, Mario Giuffredi, con Aurelio De Laurentiis. Chiaro e netto il senso delle loro parole: in caso di offerte per il terzino portoghese, la richiesta di cessione. Cos'è successo in questi mesi, per far cambiare così l'umore e l'idea dell'ex Empoli e Roma sul suo futuro? Dei parti non mantenuti. Da tempo si parlava di un possibile rinnovo del contratto in scadenza 2025, anche a cifre più basse rispetto all'attuale ingaggio. Un discorso che però è rimasto bloccato, in una fase di stallo che ha infastidito il classe '91. Che così ha deciso di agire e affrontare di persona la questione. Con una richiesta di essere ceduto e una situazione delicata, che il Napoli dovrà gestire da qui a fine agosto.