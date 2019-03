L'ASL Napoli 1 ha aperto una inchiesta sulle mkodalità di gestione dell'infortunio a David Ospina. Il portiere è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo con una prima diagnosi di trauma cranico. Ma, secondo l'ASL, non sarebbe stata rispettata parzialmente la procedura di emergenza. Ecco cosa riporta Il Mattino:

"Quando si sono manifestazioni sportive o di altro tipo al San Paolo - avverte Giuseppe Galano responsabile della centrale del 118 ai microfoni del Mattino - l'organizzazione ci chiede un preventivo parere alla centrale operativa sul rischio sanitario. E fin qui tutto è avvenuto secondo regola. Anche nel caso di un trasporto in ospedale il consulto con noi è indispensabile per valutare, in base al tipo di trauma o malore, quale sia l'ospedale più attrezzato. Solo noi, inoltre, in base alle comunicazioni delle direzioni sanitarie, sappiamo se le apparecchiature sono in funzione e se ci sono disponibilità di posti letto nella rete di pronto soccorso. Per la sicurezza del paziente dunque questo è un passaggio fondamentale".