Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli continua a cercare rinforzi nel ruolo di terzino:

"E al Napoli, per un bel po’, non è mai dispiaciuto Rick Karsdorp, venticinque anni, che la Roma ha prestato al Feyenoord e dal quale dovrebbe rientrare: sa fare varie cose e ciò diventa un elemento a favore. Nel taccuino di Giuntoli ci sono anche esterni, bassi e alti: a sinistra, dovendo inventarsi quasi sicuramente un intervento, Junior Firpo, dominicano naturalizzato spagnolo del Barcellona è invitante, ma spendere in gioiellerie del genere comporta oneri non semplici da sostenere, anche dal punto di vista contrattuale. Restano accesi i riflettori su Kostas Tsimikas".