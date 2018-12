Il Corriere dello Sport racconta la situazione di Edinson Cavani: "Odio stare lontano da loro. E' dura vivere così". Queste parole di Cavani sottolineano come l'attaccante abbia nostalgia dei suoi figli che vivono a Napoli da tanti anni. Una dichiarazione importante da parte del Matador che ha aperto qualche speranza di un possibile ritorno in grande stile verso quella città che l'ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta. L'uruguaiano non rinnoverà il suo contratto con il PSG di 12 milioni netti a stagione fino al 2020. Le parti non hanno trovato un accordo ed il Matador ora si sta guardando intorno. De Laurentiis qualche mese fa disse: "Il giorno che deciderà di vivere con i suoi figli ed accetterà 6-7 milioni d'ingaggio per lui le porta saranno sempre aperte"

Se è vero che Cavani ha nostalgia di Napoli e dei figli, dall'altra sta avendo i primi approcci con club cinesi pronti a ricoprirlo d'oro come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ora toccherà al Matador decidere. La pista orientale è un'ipotesi che Edi sta accarezzando molto seriamente.