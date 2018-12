Quale futuro per Edinson Cavani? Il numero 9 del Paris Saint-Germain, diventato grande a Napoli, ha un sogno nel cassetto: vincere la Champions League. O meglio, ne ha due: il secondo è quello di riavvicinarsi ai figli, che vivono a Napoli con la ex moglie. Queste le parole del Matador a Paris Match: "Odio essere lontano dai miei figli", i piccoli Bauti e Lucas, fissi in terra partenopea.



CINA O NAPOLI - Come scrive il Corriere dello Sport, Cavani non rinnoverà il contratto con il PSG, in scadenza nel 2020, e sul tavolo ci sono due possibilità: un ritorno a Napoli, con ingaggio però al ribasso, e un'offerta dalla ricca Cina. L'Oriente è una tentazione forte, ma la voglia di Italia, e di famiglia, può fare la differenza. Il Matador pensa al da farsi, con Napoli e Pechino sullo sfondo.