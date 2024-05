Napoli, c'è anche il Manchester United su Osimhen

17 minuti fa



Non solo Chelsea e Paris Saint Germain sono in piena corsa per strappare al Napoli il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Secondo la stampa inglese nelle ultime ore si è inserito nella corsa anche il Manchester United.



I Red Devils hanno infatti pronta l'offerta da 130 milioni di euro per portarlo in Inghilterra sfruttando la clausola rescissoria presente nel suo contratto. In cambio, riporta TeamTalk, potrebbe anche essere girato al club azzurro il cartellino di Rasmus Hojlund, centravanti danese ex-Atalanta che fu pagato 70 milioni la scorsa estate, ma che non ha convinto.