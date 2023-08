Porte girevoli in casa. Un giocatore in uscita, uno in arrivo, un altro pronto a vestire l'azzurro. Dopo aver sonnecchiato per settimane, il Napoli ha accelerato sul mercato, mentre il polacco guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. Grandi manovre, ma non è finita qui.talentuoso centrocampista spagnolo classe 2002,Per chiudere l'affare resta da trovare l'accordo con il Celta Vigo, che ha rifiutato le prime due offerte presentate da Aurelio De Laurentiis, di 25 e 30 milioni di euro complessivi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.commolto vicina alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il Napoli vuole fortemente Veiga, che dopo aver aspettato invano Chelsea e Liverpool, spinge per trasferirsi in Italia.