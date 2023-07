Dato l'addio a Kim, continua la ricerca del nuovo difensore centrale per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. In cima alla lista azzurra c'è Kevin Danso, roccioso difensore austriaco. Da qualche settimana i dirigenti del Napoli sono in contatto per portare il calciatore ai piedi del Vesuvio. Lo stesso Danso avrebbe dato un'apertura per un eventuale trasferimento. Il Lens oggi chiede 30 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.