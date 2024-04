Napoli, c'è lesione per Olivera: quando torna e quali partite salta

che è riuscito a ritrovare la vittoria, con quel 4-2 all'U-Power Stadium di Monza. Tre punti, quattro gol segnati e alcuni calciatori importanti ritrovati. Ci sono, però, anche aspetti negativi. Come ad esempioIl terzino uruguaiano al minuto 80 ha lasciato il terreno di gioco, con Mario Rui che è subentrato al suo posto. Out per infortunio, per un problema muscolare. Arrivano aggiornamenti dall'allenamento odierno che questa mattina ha svolto la squadra presso l'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

- La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in circuito tecnico e partitina a campo ridotto.all'SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una.Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo.

Salterà, quindi, le partite contro Frosinone ed Empoli. Da capire se riuscirà a rientrare tra i convocati in occasione di Napoli-Roma, in programma il 28 aprile, oppure direttamente per la settimana seguente contro l'Udinese.