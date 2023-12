Ci sono alcuni giocatori scontenti in casa Napoli e tra questi non si può non inserire Giovanni Simeone. Pochissimo spazio per lui, anche meno rispetto alla passata stagione. Il Cholito vuole avere più chances e, come racconta Il Mattino, ha chiesto e ottenuto un incontro con De Laurentiis. I due si sono visti a Roma a cena e il presidente ha chiesto all'attaccante argentino di restare.