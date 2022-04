È stata una settimana fortemente movimentata in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Empoli la società ha imposto un ritiro permanente, Successivamente annullato. Il presidente de Laurentiis è intervenuto in prima persona e e da martedì iniziato a seguire gli allenamenti della squadra da vicino.



Proprio martedì la squadra si è riunita a cena per la prima volta. Stessa cosa è stata fatta questa sera presso lo Skyline, ristorante di Pozzuoli. Presente ancora De Laurentiis, così come il vice presidente Edoardo e il ds Giuntoli. L’aria che si respira è più serena, tanto che Spalletti ha scherzato con un giornalista al suo arrivo fingendo di investirlo con la sua Panda.