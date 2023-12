. Il centrocampista polacco è stato ad un passo dall'addio già la scorsa estate con le sirene dell'Arabia Saudita che si facevano sentire in maniera importante ma alla fine è stato lo stesso giocatore a rifiutare il ricco ingaggio decidendo di continuare in azzurro.- In questi mesi è stato intavolato qualche discorso per il futuro, dato che il contratto di Zielinski scadrà a giugno 2024, praticamente tra sei mesi. Niente da fare e le ultime parole di De Laurentiis sanno tanto di conferma: "Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto.- Il momento dei saluti è sempre più vicino e sullo sfondo ci sono Inter e Juventus che hanno già approcciato per ingaggiare a parametro zero l'ex Empoli e Udinese., che in quella zona di campo ha Mkhitaryan in scadenza (e comunque con 35 candeline che spegnerà tra qualche settimana). I nerazzurri, dunque, sono in pole e le prossime settimane potrebbero essere già decisive per un'accelerata da parte di Marotta.salvo colpi di scena clamorosi che al momento non sono previsti.- Nel frattempo, in seguito alle parole di De Laurentiis, è arrivata una "risposta social". Perchéha repostato una foto sul suo profilo Instagram in cui si legge. Sintomo di un momento non proprio serenissimo e l'addio che si fa sempre più imminente.