Secondo il Corriere dello Sport, Ancelotti ha già delineato le scelte per la gara di Europa League contro il Salisburgo: "Per quel che riguarda la formazione, dicevamo, il turnover sarà moderato. Anzi: il cammino internazionale è primario e dunque l’idea è che giocheranno prevalentemente gli uomini che hanno tartassato Parma e Juve. Qualcuno, comunque, dovrà riposare, e non è escluso che gente tipo Ghoulam e Chiriches possa trovare spazio dal 1'. In attacco, insieme con Insigne, toccherà ancora a Milik: la sostituzione di domenica al 27’ autorizza a ritenerlo favorito su Mertens. Discorso simile per Meret"