Gabriel Magalhaes e l'Arsenal, adesso ci siamo per davvero. Il difensore del Lille ha rotto gli indugi e scelto i Gunners. Domani volerà a Londra con il suo agente Fernando Garcia (in arrivo dal Brasile) per le visite mediche di rito e la firma sul contratto fino al 2025.



NAPOLI BEFFATO - A nulla è valso l'inserimento a sorpresa del Manchester United: Gabriel Magalhaes andrà all'Arsenal per 28 milioni di euro di base fissa e 2 di bonus. Beffa clamorosa per il Napoli che aveva in pugno il giocatore da marzo ma non ha potuto chiudere l'operazione in quanto subordinata alla cessione di Koulibaly.