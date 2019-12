Sarà veramente dura per il Napoli superare gli ottavi di finale di Champions League. Ci vorrà una vera e propria impresa per superare nel doppio confronto il Barcellona.

Ma sarà comunque una sfida affascinante, dato che non capita tutti i giorni di vedere Leo Messi allo Stadio San Paolo di Napoli. Così, nonostante oltre la difficoltà dell'avversario, i napoletani faranno di tutto per non perdersi questa sfida a dir poco magica.



OBIETTIVO TRASFERTA - L'andata di Napoli-Barcellona si giocherà quindi allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta martedì 25 febbraio alle ore 21:00. Dopodiché sarà ritorno, direttamente nel tempio catalano, il Camp Nou. 18 marzo 2020, ore 21:00. Questa è la data da segnare per i tifosi del Napoli, che cercheranno di riempire una città che somiglia tanto a quella partenopea.



LA BEFFA - Oltre il danno, però, anche la beffa. Verrebbe da dire. Già, perché il sorteggio non è stato benevolo nei confronti del Napoli. Così come non sono state benevole anche le compagnie aeree. I più fortunati (e veloci) sono riusciti ad acquistare i biglietti di viaggio anche a cifre al di sotto dei 100€ tra andata e ritorno. Ma non per tutti è così. Infatti, dopo pochi minuti i prezzi sono già schizzati alle stelle. Si è partiti, quindi, dai 150€ a tratta, per poi arrivare ad oggi fino a 500€ complessivi (voli diretti). Quella che poteva trasformarsi in una piacevole vacanza con big match incluso, ad oggi rappresenta una doppia impresa per i tifosi napoletani: Barcellona, difficile arrivarci, difficile superarlo...