Napoli, Osimhen insulta l'agente di Kvara: 'Vergogna, non parlare più di me'

El agente de Kvaratskhelia declaró que Osimhen jugará en Arabia en verano y así le contestó el nigeriano:



Querido Mamuka Jugeli, eres un pedazo de basura y una desgracia. Me avergüenza tu sentido del razonamiento. ¡Idiota!



¡MANTÉN MI NOMBRE FUERA DE TU BOCA!".



Madre mía... pic.twitter.com/Yz94TJRWO1 — Kvaratskhelismo (@GusAzpilcueta) January 10, 2024

Hanno fatto tanto rumore le dichiarazioni diagente di Khvicha. Il procuratore del talento georgiano ha parlato del suo assistito ma al centro delle discussioni sono finite le parole inerenti Victor Osimhen e il suo futuro: ". Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro".- Quanto detto non è andato proprio giù ache ha pubblicato una Instagram story sul suo profilo personale attaccando duramente lo stesso agente: "Caro Mamuka Jugeli,Sono imbarazzato dal tuo senso del ragionamento.