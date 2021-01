Ieri il Napoli è uscito sconfitto dalla Supercoppa italiana contro la Juve a Reggio Emilia. Insigne ha fallito il calcio di rigore che sarebbe falso l'1-1 ed è scoppiato in lacrime a fine partita. Volti molto tristi quelli dei giocatori del Napoli, ma l'obiettivo di Gattuso è quello di non far mollare i suoi, dato che manca ancora mezza stagione.



Secondo quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, Gattuso a fine partita ha spronato i suoi ragazzi e non vuole che questa sconfitta generi frustrazione ma spirito di rivalsa da parte della squadra. Guarderà in faccia gli uomini chiave per ripartire con forza già dalla trasferta di Verona.