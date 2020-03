Dries Mertens è pronto a continuare la sua storia d'amore con il Napoli. Come appreso da calciomercato.com, il Napoli ha rinnovato il contratto di Dries Mertens: nelle prossime ore ci sarà anche l'annuncio ufficiale. Il contratto prevede un accordo biennale a 4 milioni a stagione. Ci sarà anche un bonus alla firma di 2 milioni, mentre per ciascuno dei due anni di contratto ci sarà un bonus di 500 mila euro. L'accordo è stato sancito oggi, in un incontro avvenuto a pranzo all'Hotel Vesuvio, quartier generale di De Laurentiis per i meeting in terra partenopea. Mertens e De Laurentiis sono usciti dall'albergo estremamente sorridenti: ancora insieme, tutti felici. Napoli, Mertens e i tanti tifosi che stravedono per lui.