Siamo nell’Era dei social network, dove proprio questi rappresentano il principale strumento di comunicazione e marketing. Questo vale anche per il mondo del calcio.



Proprio restando in tema, ecco arrivare uno studio fatto da IQUII Sport, secondo il quale il Napoli si posiziona al settimo posto in una speciale classifica. Si tratta della classifica della crescita dei followers. Infatti i seguaci del Napoli sono aumentati del 16,3%. Un po’ per l’impatto mediatico dettato dalla presenza di Ancelotti, un po’ per l’arrivo di Lozano, il brand Napoli continua ad ampliare i propri orizzonti.



Questa la classifica delle prime venti squadre protagoniste di quest’incremento:



Inter +63,7%

Tottenham +44,1%

Liverpool +31,7%

Juventus +30,9%

PSG +21,1%

Manchester City +18,3%

Napoli +16.3%

Monaco +13,5%

Atletico Madrid +13,1%

Leicester City +12,9%

Olympique Marsiglia +12,6%

Barcellona +11,3%

Chelsea +10,5%

Borussia Dortmund +10%

Manchester United +8,9%

Real Madrid +8,9%

Roma +8,4%

Bayern Monaco +8%

Arsenal +7,9%

Milan +5%