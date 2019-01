Il Napoli torna alla carica per Nicolò Barella. Come scrive il Corriere dello Sport, sono pronti 40 milioni di euro per il Cagliari, più un contratto da 4 milioni di euro a stagione, per 5 anni, per il centrocampista sardo. Se dovesse partire Allan, i partenopei sarebbero pronti a partire all'assalto.