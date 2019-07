Il Napoli registra un'importante plusvalenza con la cessione di Roberto Inglese al Parma per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Acquistato nell'estate del 2017 dal Chievo per 11 milioni di euro, gli azzurri hanno guadagnato già 4,5 milioni dal prestito oneroso dello scorso anno, ai quali vanno aggiunti i 18+2 incassati con la cessione al Parma. In totale, dunque, Inglese ha fruttato una plusvalenza complessiva di 13,5 milioni (che potrebbero diventare 15,5) al Napoli, senza scendere un minuto in campo con i partenopei.