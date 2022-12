Resta il percorso straordinario fatto tra campionato e Champions, ma i tifosi non possono essere soddisfatti per come si è concluso l'anno. Dopo la sconfitta contro il Villarreal, infatti, è arrivato anche ilal Maradona, davanti ai supporters azzurri per un netto 4-1. Spalletti ha dovuto rinunciare ancora a pedine importanti ma il passivo resta pesante e alcuni giocatori sono apparsi ancora indietro di condizione.- Francesi in vantaggio già nel primo tempo grazie asugli sviluppi di un calcio d'angolo.ha concesso il corner e in occasione della rete dalla bandierina le marcature napoletane hanno lasciato parecchio a desiderare.e in 20 minuti il Lille, nella ripresa, si è portato sullo 0-4. Nei minuti di recupero ecco il solito, che ha siglato il gol della bandiera. Il quinto in quattro amichevoli disputate dal Napoli.- Una serata che fa emergere tanti aspetti negativi di questo Napoli. A partire dalsono infatti 8 i gol subiti in 3 partite con evidenti errori da parte dei due centrali (specialmente contro il Lille). Un aspetto che preoccupa indubbiamente perché le condizioni di Rrahmani non danno ancora delle garanzie e di fianco a Kim dovrà scendere in campo un centrale all'altezza degli impegni. Si aggiungeInfatti è stato ancora molto impreciso e non con il ritmo giusto, Spalletti ha bisogno di ritrovarlo al top quanto prima. C'è poi anche il gioiello della squadra,Ha voglia di fare e ci prova, non è abbastanza perché i dribbling soliti non gli riescono. Il ko di questa sera resta pur sempre un risultato maturato in amichevole, che non cancella quanto di buono fatto dal Napoli fino ad oggi. Dal 4 gennaio, però, si riparte, lì si farà sul serio e Osimhen e i suoi compagni dovranno dimostrare che sono sempre gli stessi, travolgenti e spettacolari come sempre.