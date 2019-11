Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di infliggere una megamulta ai calciatori del Napoli dopo l'ammutinamento post-Champions.



RETROSCENA SUMMIT - De Laurentiis dà appuntamento a Chiavelli, l’amministratore delegato, a Saracino, il direttore dei processi amministratiti, a Giuntoli, il diesse, a Formisano, il responsabile del marketing, e a Lombardo, il capo dell’area comunicazione a cui si aggiungono via cellulare sia Carlo Ancelotti e che l’avvocato Grassani.



MAXI MULTA - Il motivo? C’è una linea da seguire, sanzioni da richiedere attraverso il collegio di disciplina che potrebbero lievitare, passando dal 5% per cento della mensilità, che pareva l’intenzione iniziale, al 25%, come consentito dall’accordo collettivo, che spianerebbe ad una megamulta per la squadra