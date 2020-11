Nuovo affare in vista tra Napoli e Chelsea. Dopo aver riportato in Italia l'ex milanista Bakayoko, il club del presidente De Laurentiis vuole fare altrettanto con un'altra vecchia conoscenza della Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino c'è il terzino sinistro della Nazionale, Emerson Palmieri (ex Roma). La formula sarebbe quella del prestito secco da gennaio a giugno: un intermediario ha già cominciato a sondare il terreno con la zarina dei Blues, Marina Granovskaia. Un'operazione alla Bakayoko, insomma, a sua volta già al centro di un discorso per tramutare il prestito in un acquisto a titolo definitivo.