Napoli, chi gioca al posto di Anguissa: non c'è solo l'opzione Billing

Getty Images

Un match che vale molto. Non decisivo per lo scudetto, ma comunque importante. Napoli-Inter, in campo sabato alle 18 al Maradona, è una di quelle partite che non si possono sbagliare. Lo sa bene Antonio Conte, che cerca un riscatto, nel match più difficile. I suoi Azzurri hanno conquistato un punto nelle ultime due, con il pareggio di Roma contro la Lazio e la sconfitta di Como,, che spera di recuperare per la sfida contro il Venezia in calendario il 16 marzo, e

Il nazionale del Camerun, che al Sinigaglia aveva iniziato la partita dalla panchina (era diffidato), si è fatto male contro la squadra di Fabregas, gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Salterà Inter, Fiorentina e Venezia, salvo sorprese tornerà a disposizione per il mach contro il Milan, in programma nell'ultimo weekend di marzo., il suo naturale sostituto, esattamente come successo contro il Como. Il danese fin qui ha giocato solo 62', ma per caratteristiche è l'uomo che si sposa perfettamente con il 3-5-2 del Napoli. L: lo scozzese è considerato il back-up di Lobotka, ma può essere schierato anche con lo slovacco. Sarebbe una squadra di più palleggio e meno inserimenti, che potrebbe sorprendere l'Inter. Come terza opzione c'è Raspadori mezzala, che Conte ha provato in passato, ma l'ex Sassuolo funziona accanto a Lukaku e difficilmente gli verrà cambiato ruolo.