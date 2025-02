Napoli, chi gioca al posto di Neres? Le opzioni di Conte

Getty Images

nel corso della scorsa sfida di campionato contro l’Udinese (terminata in pareggio, 1-1) e gli esami a cui si è sottoposto nella giornata odierna hanno evidenziato unaQuesto il: “Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

. Per il tecnico salentino si apre, quindi, una questione molto importante da risolvere:Le possibilità sono abbastanza limitate. Questo, per via del. L’arrivo di, infatti, è una scommessa. Lo svizzero, come sottolineato dallo stesso tecnico azzurro, èed è, quindi, difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto nelle prossime gare. Un’ipotesi concreta sarebbe quella di spostare, anche se al momento il classe 1993 è ai box per un problema muscolare. Alla luce di questo,. L’ex Sassuolo non è un esterno naturale, ma ha già ricoperto quel ruolo in passato e potrebbe, quindi, prendere il posto del brasiliano per tamponare questa lacuna. Ci sarebbe anche l'opzione, che, però, non sembra dare grandi garanzie a Conte, visti i pochi minuti disputati ad oggi (145’ in campionato e 146’ in Coppa Italia).