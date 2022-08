In casa Toro è scoppiato un vero e proprio caso Lukic. Il centrocampista serbo adesso è sul mercato, in queste ultime due settimane potrebbe partire verso una nuova destinazione.



Sulle sue tracce c'è il Napoli, che è alla ricerca di un dopo Fabián Ruiz (sempre più vicino al PSG). C'è stata una chiamata al Torino ma la richiesta granata ha gelato il club azzurro: 20 milioni per portare Lukic ai piedi del Vesuvio. Pretese al di sopra delle aspettative. Lo riporta oggi Il Mattino.