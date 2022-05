Ci sono diversi dubbi nel futuro del Napoli. Tra questi ancora da definire la situazione Osimhen, che di fronte ad un'offerta folle potrebbe dire addio al club azzurro.



La richiesta di partenza da parte del Napoli è 110 milioni di euro trattabili. In caso di cessione sono diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli per sostituire il nigeriano. Scamacca la prima scelta, in lista anche Haller dell'Ajax e Terrier del Rennes. Occhi aperti anche sul diciannovenne attaccante dello Sparta Praga, Hlozek. Monitorati anche Simeone del Verona e Belotti in scadenza con il Torino. Lo riporta oggi Il Mattino.