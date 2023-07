L'asse Napoli-Sassuolo nel corso degli ultimi anni ha portato a intavolare diversi discorsi di mercato. Alcuni non sono andati a buon fine, come quello di Politano (arrivato solo dopo il passaggio all'Inter), altri invece sì. Ultimo di questi è Raspadori, che ha fortemente voluto il Napoli meno di un anno fa e alla fine le parti sono state accontentate. Ora si apre una nuova pista che porterebbe Maxime Lopez (classe '97) a vestire la maglia azzurra. Perché il Napoli ha la necessità di intervenire in quella zona di campo, con Ndombele rientrato al Tottenham e Demme ad un passo dall'addio. E l'ex Marsiglia sarebbe tatticamente l'ideale per Garcia, potendo agire sia da play che da mezzala e soprattutto a due lì in mezzo quando si passerà al 4-2-3-1.



LA RICHIESTA - Non è solo un'idea, un pensiero fatto dal Napoli. Il club partenopeo ha chiesto Maxime Lopez al Sassuolo, con Rudi Garcia che lo ha chiesto, avendolo già allenato ai tempi del Marsiglia: punto di riferimento del suo centrocampo dal 2016 al 2019. De Laurentiis fiuta il colpo, c'è già l'ok da parte del calciatore che accetterebbe volentieri di giocare con i campioni d'Italia e di ritrovare l'allenatore che lo ha lanciato nel calcio. Il Sassuolo chiede tra i 10 e i 15 milioni e sulle tracce del marsigliese c'è anche la Fiorentina. Il Napoli osserva con attenzione Maxime Lopez, presto potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale.