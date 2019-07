Affare fatto. Il Napoli è pronto ad accogliere il terzo acquisto dell'estate, il centrocampista classe '99 del Fenerbahce Eljif Elmas: secondo Sky Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli dell'operazione e domani il calciatore macedone sarà in Italia per sostenere le visite mediche. Successivamente firmerà il contratto che lo legherà al Napoli e si aggregherà al resto del gruppo, tuttora in ritiro a Dimaro. Dopo Di Lorenzo e Manolas, Ancelotti è pronto ad accogliere un giocatore sul quale lui e il figlio Davide si erano espressi molto positivamente da tempo e che andrà a colmare, anche numericamente, la casella lasciata vuota da Rog. Il costo dell'operazione si aggira sui 15 milioni di euro.



DECISIVO ANCELOTTI - George Gardi, agente del macedone, ha parlato della trattativa a gianlucadimarzio.com: "Si tratta di un'operazione storica in Turchia. E' stata una trattativa estenuante, perché il ragazzo era conteso dalle big d' Europa. Fondamentale la presenza di Ancelotti".