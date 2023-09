Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

, che ora diventa un vero e proprio caso. Ilè intervenuto a gamba tesa sulle indiscrezioni degli ultimi giorni, negando con un durissimo comunicato ogni trattativa per il prolungamento del georgiano: "Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia.. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli".- Il Napoli dunque nega ogni dialogo e accende ulteriormente i riflettori sulla delicata situazione dell'attaccante georgiano, in estate accostato a diversi top club europei ma tolto dal mercato con la prospettiva di prolungare il contratto con gli azzurri, migliorando anche. Per Kvaratskhelia poi prosegue il momento complicato anche in campo: