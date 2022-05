Siamo ai giri finali della Serie A 2021/22. Il Napoli con la vittoria contro il Sassuolo si è assicurato la qualificazione alla prossima Champions League. Ancora tre sfide da affrontare per chiudere al meglio. Settimana prossima, domenica 15 maggio, il Napoli sarà impegnato contro il Genoa al Maradona e sarà l'ultima di Insigne con la maglia azzurra davanti ai tifosi di Fuorigrotta.



È prevista una celebrazione prima di Napoli-Genoa proprio per l'addio di Insigne. A darne l'annuncio è la stessa società tramite Alessandro Formisano, Head of Operations e Sales&Marketing del Napoli. Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.