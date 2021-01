Arrivano buone notizie da Castel Volturno per Rino Gattuso. L'infermeria va piano piano svuotandosi con l'ultimo rientrante che è Victor Osimhen. Ieri il nigeriano è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito i problemi fisici legati alla spalla e la positività al Covid-19. Anche Mertens sta meglio dopo la botta alla solita caviglia accusata contro la Juventus. Ieri entrambi hanno svolto l'intera seduta d'allenamento in gruppo.



Oggi alle 15 ci sarà la sfida in trasferta contro il Verona per il Napoli e Gattuso ha un piano per entrambi i giocatori. Ieri in allenamento il tecnico calabrese li ha provati in tandem e potrebbe esserci spazio nel finale per i due, che non giocano insieme dallo scorso 8 novembre in occasione di Bologna-Napoli.