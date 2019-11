La questione Mertens e Callejon con i rispettivi contratti a scadenza nel giugno 2020 accende ancora il Napoli. Mentre il rinnovo pare complicato, il Corriere dello Sport oggi ha svelato quali sono state le ultime proposte di De Laurentiis ad entrambi i senatori azzurri: "Per Mertens e Callejon ci sono alcune sirene cinesi, ma in occasione della trasferta di Salisburgo dal club azzurro avrebbero avanzato l'ultima proposta per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione: altri due anni alle stesse cifre attuali. Altri sei milioni (tre all'anno) dunque sia per l'uno che per l'altro, fino al 2022, ma al momento non sarebbe arrivata risposta".