Come riporta TuttoSport, Carlo Ancelotti prosegue "con la regola del 5 per tenere sempre fresca la squadra. È il turnover di Carlo Ancelotti che, anche nel turno infrasettimanale di questa sera, cambierà cinque volti rispetto alla gara precedente, quella di domenica a Torino che ha visto finalmente esplodere la squadra di Re Carlo. Maksimovic, Mario Rui, Allan, Zielinski e Milik sono i cinque azzurri che dovrebbero essere lanciati nella mischia contro il Parma. Non più di cinque, come è accaduto nelle ultime due partite di campionato in cui Napoli ha sempre cambiato cinque giocatori titolari rispetto alla gara precedente".