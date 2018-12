La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Cagliari-Napoli. Cinque cambi rispetto al match di Liverpool per il Napoli. In difesa si rivedranno Elseid Hysaj e Kevin Malcuit: fuori Raul Albiol e Mario Rui. In mezzo ci saranno Zielinski e Rog. In attacco spazio al duo Milik e Insigne. Nel Cagliari ci sono le assenze pesanti di Pavoletti e Ceppitelli. Maran schiera Sau-Cerri in attacco mentre in difesa spazio al napoletano Pisacane.