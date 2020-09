In casa Napoli sotto la lente d'ingrandimento c'è la cessione di Koulibaly. Ipotetica, però, perché il braccio di ferro con il Manchester City non mostra segnali di cedimento. Tutt'altro: la trattativa non decolla e le possibilità che il senegalese resti a Napoli si fanno sempre più concrete.



Oggi Tuttosport fornisce aggiornamenti riguardo la trattativa: indirettamente, tramite la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che più di 55 milioni il Manchester City non sarebbe disposto a spendere per Koulibaly. A queste condizioni De Laurentiis non lo lascia partire e preferisce trattenerlo per un altro anno e aspettare la prossima stagione per riaprire le danze di un mercato oggi sottotono.